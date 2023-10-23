«القاهرة الإخبارية»: أكثر من 60 غارة إسرائيلية على جنوب لبنان خلال 16 يوما

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شنّ أكثر من 60 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني خلال 16 يوما.

وتواصل إسرائيل، منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.