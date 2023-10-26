استشهاد 7 وإصابة 70 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خان يونس

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ 7 شهداء ونحو 70 جريحا وقعوا إثر القصف الإسرائيلي بخان يونس.

وأضافت مراسلة القناة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا قرب مستشفى ناصر بخان يونس، وقصفت مربعا سكنيا كاملا في خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.