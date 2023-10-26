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انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل في خان يونس

كتب:

هانى حسن
10:20 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل بخان يونس.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع على قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.  

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بقلم هانى حسن