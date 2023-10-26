انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل في خان يونس

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بانتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض منزل بخان يونس.

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع على قطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.