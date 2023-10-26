انطلاق مهرجان القاهرة للجاز اليوم بتدشين 30 حفلا موسيقيا

تبدأ مساء اليوم فعاليات النسخة الخامسة عشر من مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز، والذي من المقرر أن يستمر حتى الثالث من نوفمبر.

الحفلات تقام على مسارح الجامعة الأمريكية

تقام فعاليات المهرجان فى مسارح الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير ليالي الجاز التي تشهد مشاركة فنانين وفرق موسيقية من 14 دولة هي إسبانيا وأستراليا والبرتغال وألمانيا وبلجيكا، إلى جانب بولندا والدنمارك وسويسرا وليبيا وليتوانيا وفرنسا، وفنلندا والنمسا واليابان، مع مشاركة مميزة لأبرز التجارب المصرية.

ويشهد اليوم الخميس حفلا كبيرا للفنانة السورية لين أديب بمشاركة عازفة البيانو النمساوية ألكسندرا إيفانوفا، في حين يتولى الثنائي المصري فؤاد ومنيب مهمة إحياء حفل الختام الرسمي.

المهرجان يشهد تكريم ناصر المزداوي

كما يكرم المهرجان الفنان الليبي ناصر المزداوي، المطرب وعازف الجيتار وملحن توليفة من أشهر أغنيات الهضبة عمرو دياب، مثل «نور العين» و«شنطة سفر» و«مشينا»، وذلك في أول مشاركات دولة ليبيا في ليالي الجاز المصرية.

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للجاز انطلق في عام 2009، وضع حجر أساسه الفنان وعازف البيانو والمؤلف الموسيقي عمرو صلاح، بهدف إثراء المشهد الثقافي المصري.