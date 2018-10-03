أبرز 5 معلومات عن النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

تنطلق فى الحادي عشر من الشهر الجاري النسخة العاشرة من فعاليات مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز، والذي يشارك فيه عدد من الفرق والمطربين الذين يقدمون موسيقي الجاز.

ترصد "الوطن" 5 معلومات عن الدورة الجديدة:

- يقام المهرجان من 11 إلى 14 أكتوبر الجاري في الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

- يشارك في المهرجان عدد كبير من الفرق والمطربين من 4 قارات ويمثلون مصر وسويسرا ولكسمبرج وسوريا والبرتغال وانجلترا واليابان والمغرب والنمسا وبلولندا وفنلندا وألمانيا.

- يحيي حفل افتتاح المهرجان المطرب المصري هشام خرما في الساعة العاشرة إلا عشرة دقائق.

- يشهد يوم الجمعة الموافق الثاني عشر من أكتوبر 8 حفلات من فعاليات المهرجان أبرزها حفل السورية ليان أديب.

- تحيي حفل الختام الفرقة المصرية الألمانية "كايرو ستبس".