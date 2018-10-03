أبرز 5 معلومات عن النسخة العاشرة من مهرجان القاهرة لموسيقى الجاز

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تحركات دولية لشطب رئيس الزمالك من الساحة الرياضية

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صحيفة أمريكية: ترامب حصل على ملايين الدولارات عبر التهرب الضريبي

صحيفة أمريكية: ترامب حصل على ملايين الدولارات عبر التهرب الضريبي

محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة عشاء لوزير التعليم المصري ونظيره البحريني

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