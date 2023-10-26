«تعليم القاهرة» تعلن موعد عقد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عقد الاختبارات الشهرية لطلبة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بيان، أن الاختبارات الشهرية ستكون على مستوى المدارس تحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد، والاختبار فيما جرى تدريسه من منهج شهر أكتوبر، وتكون كل إدارة وشأنها في وضع جداول الامتحانات للمدارس.