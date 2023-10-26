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«تعليم القاهرة» تعلن موعد عقد الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

كتب:

أميرة فكري
12:37 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عقد الاختبارات الشهرية لطلبة صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر.

الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

وأكدت مديرية التربية والتعليم في بيان، أن الاختبارات الشهرية ستكون على مستوى المدارس تحت إشراف التوجيهات الفنية للمواد، والاختبار فيما جرى تدريسه من منهج شهر أكتوبر، وتكون كل إدارة وشأنها في وضع جداول الامتحانات للمدارس.

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بقلم أميرة فكري