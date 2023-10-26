قافلة المساعدات الخامسة تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن قافلة المساعدات الخامسة تُفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.

وأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لدخول قافلة المساعدات السادسة إلى غزة.

يُشار إلى أنَّ مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، لنقلها تدريجيًا إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشار الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، فى وقت سابق، إلى أنّ المساعدات الإغاثية التي وصلت إلى قطاع غزة، ما هي إلا نقطة في محيط احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، لافتا إلى أنّ شاحنات المساعدات متكدّسة من العريش إلى رفح، بانتظار الدخول إلى القطاع.