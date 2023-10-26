رئيس الوزراء يلتقي نظيره البلجيكي على هامش منتدى «البوابة العالمية»

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى «البوابة العالمية»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان رئيس الوزراء التقى أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ قليل، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى «البوابة العالمية» الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي.