رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس الوزراء يلتقي نظيره البلجيكي على هامش منتدى «البوابة العالمية»

كتب:

أسماء زايد
01:01 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس الوزراء البلجيكي على هامش مشاركته في منتدى «البوابة العالمية»، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان رئيس الوزراء التقى أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ قليل، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمنتدى «البوابة العالمية» الذي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور السفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بلجيكا والاتحاد الأوروبي. 

 

اقرأ المزيد:

مدبولي يبحث مع شركة ديمي البلجيكية التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر بمصر

مدبولي: مهتمون بتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية في مصر

مدبولي: تصدير الكهرباء إلى أوروبا مرهون بتنفيذ شبكة ربط مع القارة

مدبولي يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
بقلم أسماء زايد