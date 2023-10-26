كيف يحصل القاصر على حقه في الميراث؟.. 5 إجراءات قانونية

ينظم قانون الميراث، العديد من الأمور المتعلقة بالتركة، منها استحقاق القاصر للميراث، وحدد القانون بعض الخطوات حتى يحصل القاصر على حقه في التركة أو الميراث.

خطوات حصول القاصر على حقه في الميراث

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن القانون نظم مسألة حصول الوريث القاصر على حقه في الميراث من خلال 5 خطوات وردت في قانون الميراث.

وأكد الخبير القانوني، أنه وفقا للقانون، فالقاصر هو من لم يكمل من العمر 21 عاما، أما عن طريقة حصوله على نصيبه في التركة حال عدم وجود الجد، أو أنه تنازل عن ولاية حفيده، لابد حينها من استخراج قرار وصاية بتعيين وصي على القاصر من أحد أقاربه، ومن هنا يتم الانتقال للخطوة الثانية وهي استخراج قرار الوصاية بعد أن يتقدم به مستحق الوصاية.

نصيب القاصر عند تقسيم التركة

وأشار الحديدي إلى أنّ الخطوة الثالثة تكون عند تقسيم التركة، ويتم تجنيب نصيب الوريث القاصر من إجمالي التركة، ومن هنا يتم الانتقال للخطوة الرابعة وفقا لقانون المواريث، وهي إيداع نصيب القاصر في حساب بنكي خاص.

ولفت لبيب إلى أنّ هذا الحساب البنكي يمنع الصرف منه إلا بعد أن يتم رفع الوصاية عن القاصر، موضحا أنه عند رفع الوصاية، يتم تحديد جلسة من أجل تعيين مقدم الطلب وصي على الوريث القاصر، في حين أن الخطوة الخامسة هي أن يتم استخراج إعلام الوراثة.