محافظ الشرقية يقرر حل مجلس أمناء ومعلمي مدرسة في الزقازيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 9188 لسنة 2023، بحل مجلس أمناء وآباء ومعلمي مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وذلك لوجود خلافات واضطرابات بين المجلس وإدارة المدرسة والمعلمين بها، مما يؤثر على سير انتظام العملية التعليمية ويضر بمصلحة الطلاب.

المشكلات القائمة بين مجلس أمناء المدرسة وإدارتها

جاء ذلك بعد لقائه بالمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وإلهام طاهر مديرة إدارة مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات، وذلك لاستعراض المشكلات القائمة بين مجلس أمناء المدرسة وإدارتها، إذ تبين إثارة المجلس، البلبلة بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة، مما أدى إلى التأثير على العملية التعليمية داخل المدرسة وانتظامها في أداء المهام التعليمية والإدارية والتنظيمية.

إعادة الانضباط داخل المدرسة والالتزام بجدول الحصص

شدد المحافظ على مديرة إدارة المدرسة، بإعادة الانضباط داخل المدرسة والالتزام بجدول الحصص المقررة وحضور المدرسين وانتظامهم، والتنسيق مع وكيل أول وزارة التربية والتعليم لسد احتياجات المدرسة من المدرسين لتقديم تعليم جيد للطلاب.

كما منح المحافظ، مديرة المدرسة مهلة 3 أشهر لإعادة الانضباط داخل المدرسة، وتكليف مجلس أمناء خلال هذه الفترة لحين انتخاب مجلس جديد طبقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن

وأكد «غراب» أنّ المحافظة تولي اهتمامًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد للطلاب للحصول على أعلى الدرجات، وحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، مضيفًا أنّ دور مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، يهدف إلى تحقيق الترابط بين المؤسسة التعليمية والمجتمع، من أجل زيادة فاعليتها في رعاية الطلاب تربوياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم أجيال قادرة على المشاركة في بناء الوطن، مؤكدًا أنه لن يسمح بحدوث أي خلافات أو اضطرابات بين مجلس الأمناء وإدارة المدرسة، قد يؤثر على سير انتظام العملية التعليمية.