هزة أرضية بقوة 1.7 درجة تضرب سويسرا

ضربت هزة أرضية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، ظهر اليوم الخميس، سويسرا بعمق 3 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت سويسرا، على مسافة 36 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من من مدينة زيورخ أكبر مدن البلاد على الإطلاق، و5 كيلومترات بين الغرب والشمال الغربي من شويز