مطار العريش يستقبل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

واصل مطار العريش، استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثات اليومية التي تصل من دول شقيقة وصديقة، ومنظمات المجتمع الدولي، إلى قطاع غزة، بعد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والحرب على أهالي القطاع.

مساعدات من دولة الإمارات المتحدة

ووصل إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم، من دولة الإمارات، طائرة تحمل كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، آتية من المنظمات والهيئات الدولية والحكومية.

وأكد الدكتور رائد عبد الناصر، منسق فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ المساعدات مُقدمة من منظمة اليونيسيف، ويفرغها الهلال الأحمر باكتات خشبية، تمهيدًا لنقلها إلى مخازن مدينة العريش.

وصول 48 طنًا من المساعدات المتنوعة

وكان بيان الهلال الأحمر المصري، قد أكد، أنّ إجمالي الطائرات التي وصلت إلى مدينة العريش منذ 12 أكتوبر الجاري وحتى مساء اليوم، بلغت 48 طائرة محملة بأكثر من ألف طن من المساعدات المتنوعة، مقدمة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية لصالح قطاع غزة، وجرى نقل عدد منها إلى مخازن معبر رفح الساحة الأمامية، ومنها ما تم إفراغه في مخازن الهلال والمحافظة والمخازن الأخرى باستاد العريش والصالة المغطاة.