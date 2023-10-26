مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية موجهة إلى غزة كتب: يارا أشرف 01:29 م | الخميس 26 أكتوبر 2023 صورة أرشيفية أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية، تمهيدا إلى دخولها قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «الصحفيين العرب» ينعى أسرة الصحفي وائل الدحدوح بعد استشهادهم في غزة «الأشغال الفلسطينية»: تدمير أكثر من 25% من المناطق المأهولة في قطاع غزة اليابان تحث إسرائيل على وقف الهجوم على غزة مؤقتا ما هي أدوات الإعلام الغربي خلال تغطية أحداث غزة؟.. 3 مدارس في الصحافة الصفراء مطار العريش غزة قطاع غزة بقلم يارا أشرف