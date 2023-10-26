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مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية موجهة إلى غزة

كتب:

يارا أشرف
01:29 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة إكسترا نيوز، في نبأ عاجل، بأن مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية، تمهيدا إلى دخولها قطاع غزة.

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