محافظ الجيزة يشدد على أصحاب المحلات بكتابة أسعار السلع بشكل واضح

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للاطلاع على موقف المشروعات والأعمال المنفذة في المحافظة، ومناقشة العديد من الموضوعات التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية .

ووجه المحافظ باستمرار المرور الميداني لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية، ومتابعة تطبيق منظومة ضبط الأسعار، والالتزام بتخفيضها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وشدد على التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 15% إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.

كتابة أسعار السلع في مكان واضح

وأكد المحافظ ضرورة التشديد على كتابة أسعار السلع في مكان واضح، مشددا على مديرية التموين ومباحث التموين بمراقبة الأسعار، والتأكد من توافر السلع الغذائية بصفة مستمرة والمرور على المخابز ومحطات الوقود مع اعداد تقرير بذلك يوميا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع الجهات المعنية واصحاب الأراضي الفضاء، لإقامة منافذ سلعية تغطي كافه القطاعات بالوحدات المحلية دون تحميل المشاركين بتلك المنافذ اي أعباء مالية، شريطة أن تكون هناك نسب تخفيضات جيدة في السلع المعروضة لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

الاهتمام بالنظافة العامة

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء والمراكز بالاهتمام بلقاء المواطنين دوريا لحل مشاكلهم والتدخل الفوري للاستجابة لمطالبهم، مشددا على الاهتمام بالنظافة العامة ومراجعة اعمال شركات النظافة والجمع السكني والاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية بجميع أحياء ومراكز المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة خطة مواجهة الأمطار ومتابعة صيانة بالوعات صرف الأمطار، كما وجه المحافظ مدير مديرية الشئون الصحية بالمرور المستمر علي المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر الامصال والأدوية و تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين .