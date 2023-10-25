محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية 

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، أحدي فروع مبادرة تخفيض الأسعار والسلع بغرب مدينة كفرالشيخ، في ضوء تطبيق مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، وذلك بحضور المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

متابعة مستمرة لأسعار السلع الأساسية

وتابع محافظ كفر الشيخ، أسعار وكميات السلع المعروضة ، لافتاً أنه يتابع بشكل مكثف الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية، والتموين، والصحة، والطب البيطري، لإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية، بالمحال التجارية والأسواق، ومنافذ البيع، ومتابعة التخفيضات التي تقدمها معارض «معاً ضد الغلاء»، والتي تم افتتاحها بالمدن، لتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادات في الأسعار، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

تخفيض 7 سلع أساسية

وأضاف محافظ كفرالشيخ، عبر بيان، أن المبادرة تهدف إلى تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب من 15 ل 25 % وهى سلع « السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة والأرز، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مما يؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البسطاء.

بينما كلف محافظ كفرالشيخ، مسؤولى مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والصحة، والطب البيطري، والوحدات المحلية، بتشديد الرقابة والمرور الميداني على المحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة، وبشكل يومي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بالكميات المناسبة وبأسعار مخفضة، وتشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية.

أسعار السلع الغذائية

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تتم متابعة أسعار السلع الغذائية على مدار الساعة بجميع مراكز ومدن المحافظة، لافتاً أن ظاهرة ارتفاع الأسعار هي ظاهرة يعانى منها كافة دول العالم، ولا سبيل للخروج منها إلا بتضافر كل الجهود من الدولة والقطاع الخاص معاً لتقديم السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، في إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير السلع الأساسية للمواطنين، وزيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية.

مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية

ومن جانبه قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، أنه تم التنبيه على باقي السلاسل التجارية للانضمام إلى مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدن المحافظة بالاشتراك مع الغرفة التجارية بكفرالشيخ، لافتاً أنه تم تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة.