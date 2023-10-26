ضوابط تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية.. ما أبرز مهامها؟

حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، كيفية تشكيل لجان مراقبة الدعاية الانتخابية، ومهامها المنوط القيام بها.

نصت المادة 36 على أن تُشكل اللجنة العليا، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية في أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.

إعداد تقارير بشأن المخالفات

وتعد هذه اللجان، تقارير تتضمن رصداً لما تراه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتاً بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن، وتعد الأمانة العامة، تقريرا عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.

وفي حال تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتُجري شؤونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقًا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

إعلان القائمة النهائية لطالبي الترشح

يذكر أنّ الهيئة الوطنية للانتخابات، تستعد لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل لبدء استحقاق ديمقراطي جديد.