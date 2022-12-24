«في خدمتك».. متى تنقضي الدعوى الجنائية في القضايا؟

يطرح عدد من المواطنين بعض الأسئلة حول القضايا التي يصدر بها حكم سواء كان صادر من محاكم الجنايات أو الجنح، وفي هذا الصدد تحدّث أشرف ناجي، المحامي في النقض، عن متى تنقضى الدعوى الجنائية في القضايا؟ وخلال هذا التقرير سنوضح الأحكام التي تُتخذ حال عدم تنفيذها على الشخص المحكوم عليه، والمدة محددة لانقضاء هذه الدعوى الجنائية.

الدعوى الجنائية تنقضي بمرور 10 سنوات

وقال المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، إن قانون القعوبات نص في المادة 15 على أن «الدعاوى الجنائية في مواد الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات، وذلك من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على ذلك».

الدعوى الجنائية تنقضي حال وفاة المتهم

وأضاف «ناجي» أن المادة 18 مكرر نصت على أنه «يجوز للمتهم التصالح في المخالفات، وكذلك الجنح التي لايعاقب عليها، وجوبًا بغير غرامة أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن 6 أشهر»، وفي المادة 14 نص على أن «تنقضي الدعوى الجنائية حال وفاة المتهم، وذلك لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات اذا حدث الوفاة اثناء نظر الدعوى».

وأوضح «ناجي» أن القانون في المادة 17 نص على «عدم انقطاع المدة بإجراءات التحقيق أو الأتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بوجة رسمي وتسرى المدة من جديد».

وأشار «ناجي» إلى أن الجرائم المنصوص عليها في المواد رقم 1117 و126 و127 و282 و309 مكررا و309 مكرر أ، والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عليها بمضى المدة.