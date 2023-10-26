محافظ الغربية يتفقد منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بكفر الزيات

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتفقد محافظ الغربية الـ4 سيارات الخاصة بالمنافذ المتحركة للمنطقة الشمالية بكفر الزيات والتي تقع أمام مجلس المدينة وتشمل بيع اللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والأرز والسكر وكافة السلع الغذائية الأساسية والاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة بفتح منافذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وكذلك حرص القيادة العامة التخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والاحتكار.

الأسعار وتوافر السلع

وخلال تفقده للمنافذ أجرى المحافظ حوارا مع المواطنين والذين أبدوا رضاهم عن السلع وأسعارها وذلك نظرا لانخفاض أسعارها عن مثيلاتها بالسوق، إلى جانب توافر السلع بصورة مستمرة في المنافذ، وشهدت المنافذ المتحركة إقبالا ملحوظا من المواطنين لانخفاض أسعار السلع الغذائية بها.

الحملات التفتيشية

وأكد محافظ الغربية أنه يتابع عن كثب الحملات التفتيشية اليومية التي تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطري، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض «معا ضد الغلاء» التي تم افتتاحها حديثا، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع؛ للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة في أسعارها والقضاء على الاحتكار.