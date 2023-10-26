كفر الشيخ تُعلن طرح فرص استثمارية نادرة بمراكز ومدن المحافظة

أعلنت إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ طرح فرص استثمارية نادرة بمراكز ومدن المحافظة وهي «كفر الشيخ، ودسوق، وبلطيم، وبيلا، وسيدي سالم»، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

طرح فرص استثمارية نادرة بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

ووفقاً لما أعلنته إدارة الاستثمار فإنّ الفرص الاستثمارية التي يجري طرحها بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، كالتالي:

1- مدينة كفر الشيخ - سخا - «أرض الفيلات» بمساحة 3601.85م2 لاستغلالها مدرسة دولية.

2- مدينة دسوق أمام مدرسة جمال عبد الناصر بمساحة 1100م2 لاستغلالها مول تجاري / إداري.

3- مدينة بلطيم - مدخل بلطيم - مدخل بلطيم رافد «بلطيم - كفر الشيخ» علي بحيرة البرلس بمساحة 7200م2 لاستغلالها مول تجاري / فندق.

4- مدينة بيلا - وسط المدينة بمساحة 1135.85م2 لاستغلالها مبني تجاري / إداري.

5- مدينة سيدي سالم - منطقة حي العرب بجوار مسجد أبو العزايم بمساحة 940م2 لاستغلالها مبني إداري / تجاري.

6- مدينة سيدي سالم - منطقة سوق السمك القديم بمساحة 830م2 لاستغلالها مول تجاري / إداري.

تحديد كافة الأوراق والمستندات المطلوبة

ومن المقرر أنّ تحدّد إدارة الاستثمار بديوان عام محافظة كفر الشيخ كافة الأوراق والمستندات المطلوبة من الراغبين في الاستثمار بالأماكن المذكورة بمراكز ومدن المحافظة والإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.