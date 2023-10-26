تنظيم معرض ملابس مجاني للأسر الأكثر احتياجا في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، معرضا لتوزيع الملابس الجاهزة على الأسرة الأولى بالرعاية مجاناً، وتضمن توزيع 3200 قطعة ملابس على 320 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في قرى «السحايت، و40 الشراقوة، وأبيس، والعزبة السمراء، والبنوان، والعزبة الحمراء، والمجاز الشرقي»، بمركز الحامول، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في دعم جهود الدولة.

توزيع مساعدات مالية بتكلفة 5.4 مليون جنيه

وكانت جمعية الأورمان، قد وزعت مؤخرا، مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 252 مشروع بتكلفة 5.4 مليون جنيه، بدايةً من منتصف سبتمبر وحتى منتصف شهر أكتوبر الحالي، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لـ90 مشروعا للأسر الأكثر احتياجا، بمراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع والـ50% الأخرى منحة لا تُردّ.