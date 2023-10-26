حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تبرز الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية

نشرت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، مقطع فيديو يرصد المشاركة الشعبية الحاشدة من القوى السياسية والشبابية والأهلية وحتى المواطنين من مختلف الأعمار، في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام المنصة الأسبوع الماضي تضامناً مع القضية الفلسطينية، وتأييداً للقيادة السياسية في الحفاظ على الأمن والسلم العام بالمنطقة.

وكانت الحملة قد شاركت بالوقفة، ورصدت عبر صفحتها اليوم جانبا من اللقاءات على هامش الوقفة الاحتجاجية التي شهدت مشاركة الفئات المختلفة تحت شعار واحد «السلام رسالة.. السلام أمانة»، تضامناً مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

محمود فوزي: المصريون يعلنون تأييدهم لرئيسهم عبدالفتاح السيسي

وقال المستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي الانتخابية، إن «المنصة شهدت عددا كبيرا جدا من المصريين، لإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لانتهاك حقوق الإنسان واستهداف المدنيين في فلسطين وتهجيرهم من أراضيهم، كما أعلنوا تأييدهم لرئيسهم عبدالفتاح السيسي لحماية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري».

وقال الكاتب الصحفي ضياء رشوان في مقطع فيديو خلال الوقفة: «ما نراه الآن ليس جزءا من التاريخ، لكن ما نراه اليوم هو جزء من الحاضر، وإن كان يمتد للتاريخ، فالمصريين هم المصريين في كل وقت، وهذا الشعب منذ 75 عاما لم يغير هذا الموقف، وفلسطين هي فلسطين أم القضايا، هذه القضية لن تسقط وفلسطين لن تضيع».