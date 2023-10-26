محافظ الأقصر يلتقي سفير أذربيجان لبحث التعاون المشترك

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، سفير دولة أذربيجان لدى مصر، الدكتور الخان بولوخوف، لبحث سبل التعاون المشترك.

تعاون مشترك

رحب المحافظ بالسفير مثمّناً زيارته لمحافظة الأقصر، مشيدا بعمق العلاقات بين مصر وأذربيجان ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطوراً كبيراً على مستوى العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

اتفاق تؤامة بين المحافظة وإحدى مدن أذربيجان

ونوه المحافظ إلى سعيه للتعاون مع أذربيجان بمختلف المجالات، مؤكدا حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع السفير والتوقيع على اتفاق تؤامة بين المحافظة واحدي مدن أذربيجان.

من جانبه، وجه السفير الشكر إلى محافظ الأقصر على حفاوة الاستقبال، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعد الزيارة الأولى له، وأنه منبهر بما شاهده في الأقصر ويتطلع إلى زيارتها مرة أخرى.

وعبر السفير عن رغبته في إقامة علاقات أكثر عمقاً مع الأقصر لافتا إلى أنه قام بزيارة العديد المحافظات المصرية، مؤكداً أنه حريص في هذه الزيارة الأولى للأقصر إلى نقل الصورة الكاملة للمسؤولين بحكومته لتحقيق المزيد من أوجه التعاون خلال الفترة المقبلة مع كل محافظات مصر.