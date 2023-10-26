تطوع علا غانم وإيهاب فهمي وطارق الإبياري في الهلال الأحمر لتجهيز مساعدات غزة

تطوعت الفنانة علا غانم، والفنان إيهاب فهمي، والفنان طارق الإبياري في منظمة الهلال الأحمر، للمساعدة في تجهيز المساعدات لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، والمصابين في الأراضي الفلسطينية.

دعم غزة ونصرة فلسطين

وجاءت مشاركة عدد كبير من الفنانين اليوم، داخل مستشفي الهلال الأحمر بمدينة نصر، لتجهيز مساعدات إنسانية وغدائية لأهالي فلسطين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المدن الفلسطينية، والعديد من المنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها.

نجوم الفن يدعمون فلسطين

ومن المقرر أن يحضر عددا كبيرا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للمشاركة في عمليات التطوع الخاصة بتجهيز المساعدات للأشقاء في فلسطين.