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تطوع علا غانم وإيهاب فهمي وطارق الإبياري في الهلال الأحمر لتجهيز مساعدات غزة

كتب:

أحمد عبدالرحمن
تصوير:

عبدالحافظ السيد
03:58 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
إيهاب فهمي في الهلال الأحمر

إيهاب فهمي في الهلال الأحمر

تطوعت الفنانة علا غانم، والفنان إيهاب فهمي، والفنان طارق الإبياري في منظمة الهلال الأحمر، للمساعدة في تجهيز المساعدات لأهل فلسطين، وذلك بعد سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، والمصابين في الأراضي الفلسطينية.

دعم غزة ونصرة فلسطين

وجاءت مشاركة عدد كبير من الفنانين اليوم، داخل مستشفي الهلال الأحمر بمدينة نصر، لتجهيز مساعدات إنسانية وغدائية لأهالي فلسطين، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي للعديد من المدن الفلسطينية، والعديد من المنشآت الحيوية مثل المستشفيات وغيرها.

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ومن المقرر أن يحضر عددا كبيرا من أعضاء نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، للمشاركة في عمليات التطوع الخاصة بتجهيز المساعدات للأشقاء في فلسطين.

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