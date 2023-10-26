صحفي فلسطيني يودع أفراد أسرته ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة (فيديو)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ضد قطاع غزة، ردا على «طوفان الأقصى»، في يومها الـ20 من عمليات قصف استهدفت المدنيين والمباني السكنية ما أسفر عن استشهاد 7 آلاف و28 شهيدا بينهم 2913 طفلا، و1709 سيدات و397 مسنا إضافة إلى إصابة 18 ألفا و484 آخرين.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فيديو عبر حسابها على فيس بوك، فيديو، لحظة توديع وائل الدحدوح، مراسل إحدى القنوات العربية، أفرادا من أسرته، استشهدوا في قصف إسرائيلي في دير البلح وسط قطاع غزة.

استشهاد نحو 20 صحفيا منذ 7 أكتوبر

وفي وقت سابق، كشفت وكالة «وفا» استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء من عائلة الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لجأوا إليه، بينهم زوجة وائل الدحدوح، مراسل إحدى القنوات العربية، إضافة إلى ابنه وابنته وحفيدته، كما أصيب آخرون في «مخيم النصيرات».

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، استشهد نحو 20 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في إطار عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية.