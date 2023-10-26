استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.. وأسر الصحفيين في مرمى القصف

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية»، التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ردا على «طوفان الأقصى»، ولم يرحم القصف الإسرائيلي صغيرا أو مسنا أو امراة، كما استهدف القصف الصحفييين وذويهم.

استشهاد نحو 20 صحفيا

ومنذ 7 أكتوبر الجاري، استشهد نحو 20 صحفيا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وكان أحدث ضحايا القصف الإسرائيلي، زوجة وائل الدحدوح، مراسل إحدى القنوات العربية، إضافة إلى ابنه وابنته وحفيدته، كما أصيب آخرون في «مخيم النصيرات».

وأسفر القصف عن تدمير عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية والممتلكات العامة والخاصة في مختلف مناطق قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية في اليوم الـ20 من عملية «السيوف الحديدية»، فضلا عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء من عائلة الدحدوح، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لجأوا إليه.

الدخان يتصاعد من رفح الفلسطينية بعد غارات جوية إسرائيلية

من جانبها، نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، فيديو عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أظهر الدخان وهو يتصاعد من رفح بعد غارات جوية إسرائيلية جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ القوات البرية الإسرائيلية نفذت عملية توغل كبيرة نسبيا في قطاع غزة خلال الليل، موضحة أنّ التوغل هدفه مهاجمة مواقع «حماس»، وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ العملية هي الأكبر في غزة حتى الآن منذ الأسبوعين الماضيين.

جلسة عامة للجمعية في الأمم المتحدة لمناقشة القضية الفلسطينية

واليوم الخميس، تعقد الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 المستأنفة، والتي تناقش القضية الفلسطينية عقب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر الجاري على غزة، وستدلي 100 دولة ومنظمة ببيانات خلال الاجتماع، بينها الأردن بصفتها رئيسا للمجموعة العربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أخفقت روسيا في الفوز بالحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع قرار بـ مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، كما استخدمت موسكو وبكين حق النقض «فيتو» بالمجلس ضد مشروع قرار أمريكي، وفق ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي اليونان، نظمت النقابات العمالية والمهنية المنبثقة عن «الحزب الشيوعي» والجالية الفلسطينية في اليونان، مظاهرة حاشدة في مدينة إليفسينا جنوب وسط البلاد تضامنا مع فلسطين ورفضا مجازر سلطات الاحتلال الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني.

اعتقالات متواصلة في الضفة الغربية المحتلة

وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس وفجر اليوم، 94 فلسطينيا بينهم 7 سيدات، وأسرى محررين، كما أُصيب 5 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، ومداهمة أحد المنازل، ما اسفر عن اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في الجهة الشمالية من المدينة.

وفي سياق اعتداءات المستوطنين المستمرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، أصيب 5 فلسطينيين من قاطفي الزيتون جراء اعتداء مستوطنين عليهم قرب قريتي دير جرير والطيبة شرق مدينة رام الله، كما داهم أكثر من 30 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساكن بدو الكعابنة قرب الطيبة، وسط إطلاق مكثف للرصاص الحي.