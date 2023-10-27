المرشح الرئاسي فريد زهران: من مزايا الانتخابات تقديم رموز المعارضة للشعب

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه يعتبر نفسه مرشحا عن التيار المدني الديمقراطي الاجتماعي بشكل عام، وليس ذنبه عدم دراية الشعب العام باسمه، وهذا حال غالبية السياسيين والمعارضة بسبب تحجيم نشاط الأحزاب السياسية.

وأضاف «زهران» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لعل من مزايا هذه الاستحقاقات الدستورية والانتخابات أن الأحزاب السياسية تقدم قادتها وآراءها وتصورتها حول الحلول والمشكلات المتواجدة في البلد.

رسالة من فريد زهران للناخبين

ووجه المرشح الرئاسي لانتخابات الرئاسية 2024، رسالة للناخبين الراغبين في التعرف عليه قائلا: «يمكن لمن يرغب في التعرف علي أن يبذل مجهود بسيط جدا على الإنترنت وسيجد تاريخ طويل من المشاركات السياسية يمتد لـ50 عاما».

«زهران» يعقد مؤتمرا جماهيرا في الإسكندرية غدا

وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إجراء لقاء جماهيريا في محافظة الإسكندرية.

وأوضحت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أن اللقاء الجماهيري سيكون غدا السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، الساعة 3 عصرا، وذلك في قاعة كليوباترا شارع النبوي المهندس بالمندرة.