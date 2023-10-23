المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران يكشف عن أول 9 قرارات حال فوزه في الانتخابات

أعلن المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن أول 10 قرارات سيتخذها حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، قائلا إنّها تركز على الملفات الاقتصادية والسياسية.

وجاءت القرارات كما يلي.

1. تشكيل حكومة جديدة برئاسة شخصية اقتصادية وسياسية مرموقة، ومنح الحكومة جميع الصلاحيات لوضع خطة إنقاذ عاجلة.

2. مفاوضة الدائنين لجدولة الديون المستحقة على مصر، وطرح مبدأ مبادلة الديون بالاستثمارات.

3. إصدار عفو شامل عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، وتعديل قوانين الحبس الاحتياطي.

4. تفعيل وثيقة ملكية الدولة عبر تحويلها إلى قانون ملزم يجبر أجهزة الدولة على التخارج الكامل من القطاعات الاقتصادية غير الضرورية.

5. إرجاء عمل أي مشروعات قومية جديدة، ودراسة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية.

6. الدعوة لعقد قمة أفريقية لمناقشة مشكلات القارة وهمومها المشتركة.

7. خفض النفقات غير الضرورية لرئاسة الجمهورية والحكومة.

8. توجيه الحكومة لإعداد مشروع الموازنة العامة تلتزم فيه بالنسب الدستورية المقررة للتعليم والصحة والبحث العلمي.

9. تفعيل المجلس الأعلى للتحول الرقمي، ومراجعة كل ما تم عمله في مجال رقمنة الخدمات الحكومية.

وأوضح زهران أنّ القرارات السابقة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.