يونس مرسي يطرح أغنية «فلسطيني شجاع» تضامنا مع أهل غزة.. فيديو

طرح المطرب الشاب يونس مرسي، منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان «فلسطيني شجاع» على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة، نظرا للأحداث المؤسفة خلال هذه الفترة.

«فلسطيني شجاع» من كلمات إسلام البدري

«فلسطيني شجاع» من كلمات إسلام البدري وألحان يونس وتوزيع مونتي، وإنتاج يحيى مرسي ريتال ميوزك، وقد وجه صناع العمل أن صناعة هذا المحتوي لدعم القضية الفلسطينية نفسيا وماديا، حيث أن كامل الأرباح ستذهب للمساعدات حتى نكون حققنا دورنا على الأقل.

«فلسطيني شجاع» من ألحان يونس

كامل أرباح هذا الفيديو مخصصة للمساعدات الإنسانية، «على الأقل نكون شاركنا باللي نقدر عليه».

وانتهى «يونس» مؤخرا من أحدث أعماله، وهو كليب غنائي ديو مع جيلان الزين بعنوان «هفوق لنفسي»، ولكن أعلن عدم نزوله وتأجيل العمل تضامنا مع الأحداث الحالية، كما أنه يجهز العديد من الأغاني مع عدد كبير من أشهر الشعراء والملحنين والموزعين بالعالم العربي، ولكن يتم نزولها على فترات بعد الانتهاء من هذه الأحداث المؤسفة مع الشعب الفلسطيني.