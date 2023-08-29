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محمد عدوية: ردود الأفعال على حفلي بمهرجان العلمين أبهرتني

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:27 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
محمد عدوية

محمد عدوية

أعرب الفنان محمد عدوية، عن سعادته الكبرى بنجاح حفله في مدينة العلمين الجديدة، إذ أكد أن ردورد الأفعال على الحفل من الجمهور أبهرته.

محمد عدوية يتحدث عن مهرجان العلمين 

قال محمد عدوية في بيان، إن حفله بالمهرجان كان مختلفًا للغاية، بسبب وجوده في مدينة عالمية مثل مدينة العلمين، هذا بجانب التفاعل الكبير الذي رأه من جمهوره في الحفل، معلقًا: «مكنتش متوقع إن الحفل هيكسر الدنيا كدة.. سعيد جدا ومنبهر بردود الأفعال عليها».

وتألق الفنان محمد عدوية في الحفل، حيث قدم باقة من أروع أعماله الغنائية التي جعلت الجمهور يتفاعل معه بشكل كبير، وامتلىء المكان بالصفار الشديد والتصفيق الحار من الجمهور، الشي الذي أعرب عن سعادته بالحفل.

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد عدوية لتقديم أغنية جديدة لجمهوره، سيتم طرحها خلال الأيام المقبلة، متمنيًا أن تنال هذه الغموة على إعجاب الجمهور.

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بقلم أحمد عبد الرحمن