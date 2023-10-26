رئيس جهاز شئون البيئة يؤكد أهمية المشاركة في مؤتمر المناخ «COP28»

قال الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إن مصر تؤكد ضرورة وضع آلية تضمن دورية واستدامة صدور تقارير توقعات البيئة العربية، طبقا لأحدث المنهجيات المتبعة عالميا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «أبو سنة» نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالدورة 34 المجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة والمنعقدة حالياً بسلطنة عمان، وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز ويدعم التواجد العربي على الساحة البيئية العالمية، ويعزز العمل العربي المشترك في سبيل الحفاظ على مصالح الدول العربية لضمان تحقيق النمو والرفاهية لشعوبنا العربية، وذلك من خلال إعداد وثيقة إقليمية تحظى بالقبول على المستوى الدولي، وتعد مرجعا أساسيا لكافة التقييمات البيئية العالمية والإقليمية.

حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية

وفي سياق متصل، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة خلال اجتماع المكتب التنفيذي (59) لمجلس الوزارء العرب المسئولين عن شئون البيئة على أهمية المشاركة في الدورة الـ28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) والتي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة وحث الدول الأعضاء على المشاركة بفاعلية في أعمال هذه الدورة من أجل حماية البيئة والحد من آثار التغيرات المناخية.