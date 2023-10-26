وزيرة البيئة: نجاح مؤتمر المناخ COP 27 يرجع للتعاون المصري الصيني

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن نجاح مؤتمر المناخ COP 27 يرجع في جزء مهم منه إلى التعاون المصري الصيني، من خلال مجموعة الصين والـ77، التي كانت داعمة لخروج المؤتمر بنتائج تاريخية، ومنها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، لتلبية متطلبات الدول النامية التي امتدت 30 عاما منذ نشأة الاتفاقية، واستكمال ترسيخ العلاقة الثنائية الاستثنائية من خلال العمل للخروج بإعلان مونتريال كيمونج للتنوع البيولوجي.

استمرار التعاون لدعم الدول النامية

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن سعادتها بالتعاون المشترك مع وزير البيئة الصيني، خلال مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الرئاسة المشتركة لتسهيل التفاوض حول الاطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، واستمرار التعاون لدعم الدول النامية في مؤتمر المناخ القادم بالإمارات COP28، ومؤتمر التنوع البيولوجي القادم.

طموح مصر للوصول إلى نسبة 42٪؜ طاقة جديدة ومتجددة

وعلى مستوى التعاون الثنائي، استعرضت وزيرة البيئة ملامح مسار مصر نحو التحول الأخضر، الذي اتضح خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة للصين، وتتضمن عدة إجراءات منها، إشراك القطاع في المشروعات الخضراء من خلال مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل طموح مصر للوصول إلى نسبة 42٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول 2030 ضمن التزامات مصر في اتفاق باريس، رغم انها تساهم بنسبة 1٪؜ فقط من حجم الانبعاثات العالمي.