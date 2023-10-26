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محمود مسلم: القنوات العربية نقلت بصدق ما يحدث في غزة بعكس أكاذيب الغرب

كتب:

محمد أيمن سالم
10:39 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم

الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة، إن الدول العربية يمكنها أن تربح المعركة الإعلامية على الساحة، لأنها تنقل ما يحدث في فلسطين من انتهاكات، واستطاعت القنوات العربية جذب المشاهد العربي، في ظل تعسف وشائعات وأسلوب غير مهني من بعض الصحف والقنوات الدولية وتعاطف فج على المستوى الحكومي أو الإعلامي مع إسرائيل، بالإضافة لترويج الأكاذيب.

مسلم: الحديث عن نشر قوات بريطانية على الحدود عبث 

وأوضح «مسلم» خلال استضافته بقناة «الغد» مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الجارديان تحدثت اليوم بأن هناك قوات بريطانية، تم نشرها في مصر لاستقبال المحتجزين البريطانيين على الحدود، وهو عبث ولا أساس له من الصحة، فالدولة المصرية ذات سيادة، ونفت بالفعل هذا الخبر الذي يعد تجاوزا للسيادة المصرية، مشيرا إلى أن مصر اشترطت فتح المعبر ومرور المساعدات مقابل عبور الأجانب وعودتهم لبلادهم، بما يكشف كيف فرضت مصر إرادتها في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إلى أن هناك كم كبير من الأكاذيب التي سوقها الإعلام الدولي وسط تعاطف حكومات الدول الكبرى، متابعا «بايدن خرج في أول أيام الأزمة بتصريح عن قيام الفلسطينيين بقطع رؤوس أطفال إسرائيل، ثم اعتذر البيت الأبيض عن ذلك، وعلق الاتحاد الأوروبي المساعدات لغزة ثم تراجع عن قراره».

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