آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر..  «تعبان من آثار جلسة الكيماوي»

تطورات سريعة تشهدها الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، منذ إعلان إصابته بالمرض اللعين منذ ما يزيد عن شهر، وتعد الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر أكثر ما يشغل متابعيه ومرضاه.

تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

«تعبان من آثار أول جلسة كيماوي ومابعدها من بروتوكول العلاج المتبع».. بهذه الكلمات، كشف شادي إمام حسن، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تطورات الحالة الصحية، لاستشاري الجلدية الشهير.

ونشر شادي إمام حسن، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر، صورة تجمعه باستشاري الجلدية، مدونًا: «الأصدقاء الغاليين والمتابعين أحب اطمن حضراتكم، الحمد لله طبعا على كل شيء حاليا حالة دكتور هاني الناظر في استقرار بالنسبة للفترة السابقة، ولكن هو تعبان من آثار أول جلسة كيماوي وما بعدها من بروتوكول العلاج المتبع».

وعن الخطوة القادمة المقرر أن يخضع لها الطبيب، أكد مدير مكتبه، أنه سيظل مستمر بدورة علاج لمدة لا تقل عن 3 أشهر متضمنة 5 جلسات كيماوي أخرى وبروتوكول مابين الجلسات وما بعدها: «الحمد لله والشكر لله على ما نحن عليه الآن بفضل الله أولا، ثم دعوات حضراتكم وأكرر طلبي من حضراتكم جميعا بالدعاء، فالدعاء يغير القدر، شفاه الله وعافاه»

إصابة هاني الناظر بالسرطان

وكان نجل الدكتور هاني الناظر، كشف عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن تطورات الحالة الصحية لوالده، مؤكدًا إنه كان يعاني من صداع متزايد منذ نحو أسبوع، وتبين وجود خلايا سرطانية خبيثة: «الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة».