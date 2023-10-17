أول تعليق بشأن الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر بعد الكيماوي

صورة وتعليق مصحوبا بالدعوات، هكذا ظهر شادي إمام حسن، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر، في أول بوست تعليقا على حالته الصحية بعد تساؤل آلاف المواطنين عن صحته عقب إعلان إصابته بالسرطان منذ 15 يوما، إذ يمكث في أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.

تعليق مدير مكتب الدكتور هاني الناظر على حالته الصحية

«مع أول جلسة كيماوي اليوم.. اللهم أنت الشافي المعافي.. اللهم اجبر خاطر عبدك د هاني الناظر جبرا يتعجب لها أهل السموات والأرض.. اللهم بكل اسم من أسماءك الحسنى تشفي الدكتور هاني شفاء تاما.. إن الله على كل شيء قدير»، كلمات مؤثرة قالها مدير مكتب الدكتور هاني الناظر على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد إتمام أول جلسة علاج الكيماوي.

«كان بياخد جرعة العلاج الكيماوي تدريجية بسبب ارتفاع وظائف الكبد والكلى، الدكاترة قرروا يعطوه الجرعة على مرات مختلفة بدلا من مرة واحدة»، وفق تصريح شادي حسن لـ«الوطن»، مؤكدة أن ارتفاع الوظائف كان سببا لعدم أخذ الجرعة كاملة على مرة واحدة، وقرر الأطباء الذين يتابعون حالته إعطائها له على مرات.

أسرة الدكتور هاني الناظر تعلن إصابته بالسرطان

أسرة الدكتور هاني الناظر، طالبت محبيه بالدعاء له عقب اكتشاف إصابته بالسرطان منذ 15 يوما، بعد أن أظهرت الفحوصوات الطبية والتحاليل والأشعة إصابته بخلايا سرطانية خبيثة في المخ، فجأة بعد شعوره بالصداع لعدة أيام متتالية، إذ دون نجله الدكتور محمد الناظر، منشورا له معلنا عن إصابة والده بالسرطان، طالبا الدعاء له من محبيه.