أغنية الهوية عربي لهاني شاكر تحقق 43 ألف مشاهدة

حقق الفنان هاني شاكر 43 ألف مشاهدة بأغنية الهوية عربي بعد ساعات من طرحها على المنصات المختلفة، والتي أهداها لفلسطين تضامنا معها ضد الاعتداءات الإسرائيلية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء.

أغنية الهوية عربي من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين .

هاني شاكر يدعم الشعب الفلسطيني

ودعم الفنان هاني شاكر عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام الشعب الفلسطيني بعد الهجمات المتتالية من إسرائيل نتج عنها الآلاف من الضحايا منهم أطفال.

ونشر شاكر منذ أيام أغنية أنا العربي معلقًا: «أنا عربي ورافض صمتي كاتم إحساس جوايا والشعب العربي في صفي هقول ويرد ورايا».