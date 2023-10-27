«الانتهاكات مستمرة».. 940 طفلا في قطاع غزة ما زالوا تحت الأنقاض

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها في قطاع غزة من عمليات قصف مستمرة، وما صاحبها من اقتحامات وحملة اعتقالات في محافظات الضفة الغربية المحتلة، في اليوم الـ21 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري.

وأعلنت وزراة الصحة، ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، إلى 7 آلاف و326 شهيدًا، منهم 3 آلاف و38 طفلًا و1726سيدة و414 من كبار السن، فضلًا عن إصابة 18 ألفًا و967 آخرين، مشيرة إلى تلقيها 1700 بلاغا عن مفقودين منهم، 940 طفلاً ما زالوا تحت الأنقاض.

قوات الاحتلال تعمدت استهداف 57 مؤسسة صحية

وأضافت الوزارة، أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظومة الصحية أدت إلى استشهاد 104 كوادر صحية وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة، موضحة أنّ قوات الاحتلال تعمدت استهداف 57 مؤسسة صحية و12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأشارت الوزارة، إلى ارتكاب 41 مجزرة، راح ضحيتها 298 شهيدًا غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة، موضحة أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمد ارتكاب 772 مجزرة بحق العائلاتن راح ضحيتها 5500 شهيداً منذ 7 أكتوبر وما زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وشيع مواطنو محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الشاب قسام أسامة عبد الحافظ «26 عاما»، إلى مثواه الأخير. واستشهد عبد الحافظ، فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم المدينة.

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بوابة حديدية على مدخل قرية بيتين، شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بهدف فصل قرى شرق رام الله عن المدينة.

وفي سياق الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أدى 5 آلاف فلسطيني فقط، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك بسبب إجراءات سلطات الاحتلال العسكرية المشددة المفروضة في محيطه.

كما اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على عدد من القادمين عند باب المجلس أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت المصلين ممن هم دون الـ70 عاما من الدخول، وفقا لما اعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان.

وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، وآخر بشظايا، واعتقل 6 آخرون بينهم الأسيرين المحررين كايد أبو الريش ومفدى سعادة،، اليوم الجمعة، خلال اقتحام جنود الاحتلال مدينة نابلس.

وأصيب شابان فلسطينيان، أحدهما برصاص الاحتلال الحي، والآخر بدعس جيب عسكري إسرائيلي في حي رفيديا بشكل متعمد، لدى اقتحام مدينة نابلس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عين بيت الماء غرب المدينة، واعتقلت المواطنين أحمد شقيرات، وإبراهيم شقيرات، فيما ذكرت مصادر محلية أن الاحتلال، اقتحم قرية عصيرة الشمالية، المواطن محمد ثائر حسن من قصرة، جنوب نابلس.

وفجر اليوم الجمعة، استشهد 3 فلسطينيين في مدينة جنين، وأصيب 12 آخرين، إثر اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدينة وأطراف مخيمها.

اقتحام قوات الاحتلال لمدن الضفة الغربية مستمرة

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينيا بينهم سيدة «57 عاما» وأسير محرر يدعى عمر منصور في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي قطاع غزة، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، إضافة لتدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية، في اليوم الـ21 من عملية «السيوف الحديدية».

اعتصام العشرات أمام مكتب آدم شيف

وفي الولايات المتحدة، حمل متظاهرون دمية ضخمة على شكل عضو الكونجرس جون فيترمان كتب عليها شعار: «الصامت عن التطهير العرقي» خلال إغلاقهم الشارع الذي يتواجد فيه مكتب فيترمان في «واشنطن دي سي»، لمطالبته بوقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

كما اعتصم العشرات من المحتجين أمام مكتب عضو الكونجرس الأمريكي آدم شيف، لمطالبته وقف إطلاق النار في غزة، فيما حمل المعتصمون لافتة: «يجب وقف إطلاق النار الآن».