جرائم «السيوف الحديدية» مستمرة.. سقوط شهداء غزة واعتداءات في الضفة الغربية

دخلت عملية «السيوف الحديدية» التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة ردا على «طوفان الأقصى» يومها الـ16، وسط سقوط شهداء جدد، وتدمير منازل ومبان سكنية في القطاع، بالتزامن مع استمرار جنود الاحتلال في سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

ومنذ فجر اليوم الأحد، استشهد أكثر من 50 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات بينهم حالات خطرة، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، استهدفت منازل، وشققا سكنية في اليوم الـ16 من عملية «السيوف الحديدية».

تدمير «برج موسى عرفات» بشكل كامل شمال مدينة غزة

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، برج النصر «برج موسى عرفات» بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إلى وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى «شهداء الأقصى» بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، أمس السبت.

بدورها، أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة.

اعتقال 52 فلسطينيا اليوم الأحد

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 52 فلسطينيا على الأقل، بينهم عمال من غزة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 فلسطينيين من بلدتي سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والعيسوية شمال مدينة القدس.

اعتداءات إسرائيلية على جامعي الزيتون

وواصل جنود الاحتلال اعتداءاتهم على الفلسطينيين خلال قطف الزيتون جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتدوا على فلسطيني بالضرب المبرح خلال قطفه ثمار الزيتون في منطقة المنطرة في قرية كفر قليل جنوب المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف عشرات الدونمات من أراضي كفر الديك،غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة لصالح شق طريق. سيربط بين مستوطنتي «بدوئيل وبيت آرييه» المقامتين على أراضي سلفيت ورام الله.

وفي سياق متصل، أحبط عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولين محاولة من قبل مجموعة أعضاء جمهوريين، دعت لحظر نشاط المنظمات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وإدانة المجموعات الطلابية والاحتجاجات في حرم الجامعات التي تنتقد إسرائيل باعتبارها معادية للسامية.

ولم يقتصر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لقطاع غزة، بل امتد لسوريا، وأسفر قصف إسرائيلي على مطاري دمشق وحلب الدوليين عن استشهاد عامل مدني في المطار الأول، وأصيب آخر بجروح، كما أدى القصف إلى خروجهما من الخدمة.