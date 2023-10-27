دورة تدريبية عن إنقاذ الغرقى والإسعافات الأولية في النادي الرياضي بكفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية وإنقاذ الغرقى لأعضاء فرق الجوالة وأعضاء مراكز الشباب بكفر الشيخ، وذلك خلال الفترة من 26 أكتوبر الجاري وحتى 30 من الشهر ذلك، في حمام السباحة بنادي كفر الشيخ الرياضي.

التدريب على مهارات الإنقاذ

وسيتم من خلال هذه الدورة التدريب على مهارات الإنقاذ من سحب الغريق، والتدريب على الغوص تحت الماء، والتدريب على الإسعافات الأولية، والتدريب على السباحة العامة، كما يتم التدريب على مهارات كيفية الإنقاذ في حالة الغرق في حمامات السباحة بالأندية الرياضية، ويتم منح المتدربين شهادة معتمدة في نهاية الدورة من قبل الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

دعم لطلاب المدارس والجامعات

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن مثل تلك الدورات التدريبية تأتي في إطار استمرار الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة للشباب ولطلبة وطالبات الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية والاستغلال الأمثل لأوقات الفراغ، وإدخال بعض المهارات الفعالة التي تساعد على تحسين مهارات الشباب وتجعلهم قادرين على أداء العمل بشكل احترافي، كما تعمل على تأهيلهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف أن عقد مثل تلك الدورات التدريبية تأتي تطبيقا للإجراءات الواردة بالكود المصري الخاص بتأمين حمامات السباحة والشواطئ وأدوات الإنقاذ والمنقذين، وتنفيذا لمبادرة «مصر بلا غرقى»، لا سيما مع الإقبال المتزايد على استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية طوال فصل الصيف.