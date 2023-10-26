قافلة المركز القومي لثقافة الطفل تصل إلى كفر الشيخ

استقبل الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم، قافلة المركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة في ظل التعاون المشترك بين الوزارتين، ورعاية اللواء المحافظ جمال نور الدين.

تنمية مهارات النشء في كفر الشيخ

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أن مشروع الورش الفنية بمركز شباب الرياض، جاء بحضور 100 طليع من المتميزين في مركز الشباب، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، والمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة.

فاعليات تقسيم الطلائع

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن الفاعلية بدأت بتقسيم الطلائع المشاركين على الورش المختلفة في مقر مركز الشباب، والتي تتصمن تقسيم مجموعة من ورش الفنون التشكيلية، لفناني المركز القومي لثقافة الطفل «ورشة تشكيلات الورق، وورشة تيجان، وورشة أورجامي، وورشة طباعة على الورق، وورشة صلصال، وورشة فان جوخ، وورشة رسم بالموسيقى».

كما تختتم الفاعليات الورش بعروض مسرح الطفل وفقرة العرائس المتحركة، يأتي ذلك بحضور صفاء عثمان مسؤول الوزاره، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، ومتابعة تنفيذية لبنى أبو القاسم، مدير ادارة تنمية النشء، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض وفريق عمل إداره تنمية النشء بالمديرية وإدارة شباب الرياض.