كيفية استخدام خرائط جوجل «أوف لاين» على أيفون.. خطوة بخطوة

ميزة جديدة، طرحتها شركة «أبل» الأمريكية المالكة لسلسلة هواتف أيفون، لملايين المستخدمين حول العالم، وتتعلق باستخدام خرائط جوجل «google maps» دون الحاجة إلى ضرورة الاتصال بالإنترنت، مما دفع كثير إلى البحث عن كيفية تفعيل الميزة وخطوات استخدامها.

وفي هذا الصدد، قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، إنَّ أي شخص يمتلك هاتفًا جوالًا بنظام «IOS»، يمكنه تشغيل واستخدام تطبيق «الخرائط» من جوجل، دون أنّ يكون هاتفه متصلاً بالإنترنت، لكن عليه أن يحدثه لآخر إصدار من نظام التشغيل.

طريقة استخدام تطبيق الخرائط دون إنترنت

وأضاف «طارق»، خلال مداخله هاتفية في برنامج «8 الصبح»، مع الإعلامية هبة ماهر، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ طريقة استخدام تطبيق الخرائط دون إنترنت على الجوَّال، تكون عن طريق تحميل الخريطة التي يريد الشخص استخدامها للوصول إلى جهة ما، وحفظها على الهاتف، ما يستلزم وجود إنترنت لتنزيل الخريطة، ولكن بعد أن يتم حفظها يسهل فتحها في أي وقت بدون إنترنت أو «أوف لاين».

تنزيل خرائط جوجل أولاً

وتابع خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات: «الاتصال بالإنترنت ضروريًا في البداية لتنزيل خريطة الدولة التي تُقيم فيها، وبعدها يسهل استخدام الخريطة دون إنترنت، وللتوضيح أكثر خطوة بخطوة: ستُدخل في أداة البحث على تطبيق الخرائط، الجهة المراد الوصول إليها، ثمَّ الضغط على (تنزيل)، وبعد تنزيل الخريطة يستخدمها الشخص في أي وقت حتى لو كان هاتفه غير متصل بالإنترنت».