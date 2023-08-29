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لص خطير يختبئ في هاتفك.. تحذير من ثغرات بـ«خرائط جوجل» تهدد بسرقتك

كتب:

شروق مراد
12:53 م | الثلاثاء 29 أغسطس 2023
خرائط جوجل

خرائط جوجل

من العادات الخاطئة التي يجب التوقف عنها، استخدام خرائط جوجل، في تحديد الموقع، لأنها تسهل عملية اختراق الهواتف، والعثور على الملفات الشخصية والصور والفيديوهات، بحسب موقع «روسيا اليوم».

ويجب التأكد من إزالة التطبيق، وليس التوقف عن تشغيل سجل المواقع فقط، وبذلك يصبح الهاتف آمنًا من أي تجسس، أو محاولة اختراق، كما ينصح بإلغاء تثبيت التطبيقات التي لا يتم استخدامها باستمرار، لأنها تجمع بينات عن المستخدم، ولمزيد من التفاصيل اضغط على هذا الرابط.

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بقلم شروق مراد