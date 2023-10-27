وزارة السياحة تعقد دورة تدريبية للعاملين حول النشر العلمي

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار متمثلة في المركز العلمي لتدريب غرب الدلتا والساحل الشمالي، بالتعاون مع المركز البولندي لآثار البحر المتوسط في جامعة وارسو، وبالتنسيق مع قطاع المتاحف متمثلا في متحف الإسكندرية القومي، عن عقد دورة تدريبية بعنوان مقدمة في النشر العلمي Presenting scientific work، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر المقبل، بمتحف الإسكندرية القومي.

أضافت الوزارة خلال الإعلان الداخلي الذي جرى تعميمه على كل إدارات وزارة السياحة والآثار، أنه يشترط في المتقدمين لحضور تلك الدورة التدريبية، ما يلي:

1- أن يكون من الآثاريين والعاملين بنطاق محافظات غرب الدلتا والساحل الشمالي.

2- ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل.

3- موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب.

استمارة الدورة التدريبية

أشارت الوزارة إلى أنه على الراغبين في التقدم لتلك الدورة التدريبية استيفاء البيانات الموضحة بالنموذج المرفق على الرابط التالي:

https://forms.gle/SCi6hSb3rwf1bvSG8

ولفتت وزارة السياحة والآثار إلى إنه يجري ملء الاستمارة المرفقة بالإعلان وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب المركزي training@mota.gov.eg موضحا بخانة عنوان البريد الإلكتروني اسم التدريب، وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اليوم.