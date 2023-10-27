مفوض «أونروا»: 57 من أعضاء المنظمة قتلوا في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية
كتب:
شريف سليمان
10:36 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
أونروا
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن 57 من أعضاء المنظمة قتلوا في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.
وأضاف: «يجب تأمين دخول الوقود إلى قطاع غزة، ويجب حماية المدنيين والمستشفيات في قطاع غزة، وقوافلنا تتعرض للقصف الإسرائيلي بشكل متواصل ولا نغض الطرف عن الكارثة الإنسانية في قطاع غزة».
وتابع: «نشعر بالقلق بشأن القصف الإسرائيلي على النازحين بغزة، حيث يصعب الوصول لبعض المناطق نتيجة القصف المستمر».
وأكد: «يجب تطبيق القانون الإنساني ومبادئ المساواة بغزة ويجب حماية المدنيين في غزة ومراعاة حقوقهم وشعب غزة يستحق التضامن معه في معاناته وتأخير الاستجابة الإنسانية في غزة يزيد رقعة الحرب».