رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بيلا حديد تواجه أزمة بسبب دعم غزة.. تهديد بالقتل وتسريب رقم الهاتف

كتب:

هبة أمين
11:06 ص | الجمعة 27 أكتوبر 2023
بيلا حديد

بيلا حديد

تعد بيلا حديد واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، ودائمًا ما تزين السجادة الحمراء بمشاركتها في كثير من المحافل الفنية، وبسبب أصولها الفلسطينية، تقف في صف واحد دعمًا لأبناء شعبها ورفضها للاعتداءات الصهيوينة الغاشمة تجاه قطاع غزة وسكانها واستهداف المستشفيات والمنشآت والأطفال.

ولم يلق دعم بيلا حديد للقضية الفلسطينية، قبولًا لدى البعض من مؤيدي الاحتلال الإسرائيلي، وحسبما أعلنت في رسالة تداولتها وسائل إعلام أجنبية، فإنّها تعرّضت لتهديدات بالقتل فضلًا عن الإفصاح عن رقم هاتفها، الأمر الذي جعلها وعائلتها يشعرون بخطر.

بيلا حديد تدعم غزة 

وأشارت بيلا حديد، إلى أنّها لا تستطيع الصمت إزاء الاعتداءات التي يتعرض لها شعب فلسطين، وتأكيدها أن قلبها ينزف من الألم بسبب ما يحدث في غزة وللأطفال هناك، ووصفتهم بأنهم شجعان يواجهون مصيرًا مؤلمًا.

جرائم اسرائيل في فلسطين

ولم تنس بيلا حديد إدانة أي هجمات تحدث ضد المدنيين، وإيذاء النساء والأطفال وإبعادهم عن ذويهم، مع إشارتها إلى أنّ الفلسطيني يعيش ظروف صعبة لأنه ينظر إليه باعتباره إرهابيًا يقاوم السلام، وهذا غير صحيح على الإطلاق.

اقرأ المزيد:

9 أعراض صعبة تطارد بيلا حديد بسبب مرض لايم.. ما خطورة عدم علاجه؟

تفتخر بكونها مسلمة.. 16 معلومة عن بيلا حديد أجمل امرأة في العالم

بيلا حديد تتصارع مع سيلينا جوميز بسبب مغني كندي

بالصور| بيلا حديد تلتقي صديقها السابق في "فيكتوريا سيكريت" بباريس
بقلم هبة أمين