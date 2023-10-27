عاجل.. عشرات الشهداء والجرحى في غارات عنيفة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، اليوم، في غارات شنها طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى تدمير في البنايات السكنية والبنية التحتية، في اليوم الـ21 للعدوان الإسرائيلي على القطاع، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

استشهاد 15 مواطن

وأفادت «وفا» باستشهاد 15 مواطنا بينهم 6 أطفال و4 سيدات ومسنين، في غارات استهدفت منزلين أحدهما لعائلة محيسن في حي الأمل، والثاني لعائلة العلمي بخان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، عقب قصف منزل لعائلة ياسين على رؤوس ساكنيه في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، فيما ما زال عدد منهم تحت الركام.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف ومتواصل لساعات المناطق الشرقية والغربية من حي الزيتون، وقد سقطت قذائف على منازل المواطنين، أوقعت إصابات في صفوفهم.

قصف صواريخ إسرائيلية تستهدف منازل في خان يونس

وأكدت وكالة «وفا»، استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، بعد استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو شحمة في منطقة معن بخان يونس، إضافة إلى وقوع إصابات بقصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو ناموس في المخيم الغربي بخان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال المسجد الأبيض بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأوقعت شهداء وجرحى في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من الاستهداف، نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

وأطلقت بوارج وزوارق بحرية الاحتلال الحربية عشرات القذائف صوب منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، وألحقت دمارا في المكان.

كانت مستشفيات قطاع غزة أعلنت في حصيلة غير نهائية لضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أن 7028 مواطنا استشهدوا، منهم 2913 طفلا و1709 نساء و397 مسنا، وإصابة 18484 مواطنا بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر الجاري.