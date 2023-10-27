«الوطنية للانتخابات»: يحق للمصريين في الخارج التصويت ببطاقة منتهية بشرط واحد

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن التصويت ببطاقة الرقم القومي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للمصريين في الخارج، حتى لو كانت غير سارية، بشرط أن يكون الجواز مميكن وساريا متضمنا الرقم القومي، موضحا أنه يحق لرئيس اللجنة السلطة التقديرية لمشاركة المصري بالخارج، حال وجود صورة من بطاقة الرقم القومي، والإقامة موضحا به صورة الشخص.

وحول توقيتات تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، أوضح المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات ستجرى أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وكذلك التصويت في جولة الإعادة أيام الجمعة والسبت والأحد 5 و6 و7 يناير 2024.

أكد بنداري» خلال لقاء مع السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أنه ستجري قراءة بيانات المصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات المقبلة، عبر أجهزة هواتف لوحية، يمكنها قراءة الرمز الكودي على بطاقة الرقم القومي وجواز السفر، ومعرفة إن كان المواطن له حق التصويت أم لا.

أضاف «بنداري» أن الانتخابات الرئاسية ستتم في المواعيد التي جرى الإعلان عنها، سواء المرحلة الأولى أو مرحلة الإعادة، حال حدوثها، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة الوحيدة لإصدار أي تعليمات بخصوص الانتخابات ومواعيدها أو نتائجها، مؤكدا أن يوم 9 نوفمبر المقبل سيجري عقد مؤتمر صحفي لإعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتعريف بتوقيتات بدء الحملات الدعائية وفترات الصمت الانتخابي، مؤكدًا أن التصويت حق شخصي لصيق بالمواطن، بموجب الدستور المصري، ولا يجوز التوكيل في هذا الحق، ولذلك فمن المهم مشاركة المواطنين بأنفسهم في الاستحقاق الرئاسي المقبل.