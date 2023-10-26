«الوطنية للانتخابات» تصدر قرارا بشأن التأكد من شخصية المنتقبة خلال الإدلاء بصوتها

قرار مهم أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن المرأة المنتقبة، ضمن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين في الخارج في أثناء الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

تفاصيل القرار

وفق القرار رقم 26 لسنة 2023، في المادة الثامنة، يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة، وفق حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها، ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.

إجراءات التصويت

وفي نفس المادة، أكد على رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت، على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال، وتاريخ الانتخاب، وينتحي الناخب جانباً من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب، وبد أن يثبت رأيه في البطاقة بضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع.

بعد ذلك يوقع قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.