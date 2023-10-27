مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كولومبية لنقلها إلى قطاع غزة
قافلة المساعدات السادسة تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني
كتب:
محمود البدوي
12:05 م | الجمعة 27 أكتوبر 2023
شاحنات المساعدات الإنسانية في طريقها إلى غزة
أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، مصطفى عبد الفتاح، بأن مطار العريش استقبل منذ قليل، طائرة مساعدات كولومبية من أجل نقلها إلى قطاع غزة، فضلا عن تواصل تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى غزة.
أضاف «عبد الفتاح»، أن قافلة المساعدات السادسة تفرغ حمولاتها في الجانب الفلسطيني، فضلا عن عودة دفعة من شاحنات المساعدة بعد تفريغ حمولاتها داخل القطاع.