مراسل «القاهرة الإخبارية»: تجهيز قافلة مساعدات سادسة لدخول غزة خلال ساعات

كشف مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، قبل قليل، عن أنه يتم حالياً تجهيز الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة، أمام منفذ رفح البري، الواقع بين الأراضي المصرية والفلسطينية، حيث تتم إجراءات على مدار الساعة، من أجل تكثيف المساعدات التي تدخل إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، أسفر عن سقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى.

مصر تسعة لتدفق المساعدات باستمرار

وأضاف مراسل «القاهرة الإخبارية»، في رسالة على الهواء بعد ظهر اليوم الخميس، أن «الدولة المصرية تسعى إلى التدفق المستمر للمساعدات إلى الأشقاء في فلسطين، في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي».

وتابع مرسل «القاهرة الإخبارية»، في رسالته: «مازالت عمليات تجهيز والانتهاء من إجراءات دخول القافلة السادسة إلى الأراضي الفلسطينية مستمرة، وستصل إلى الأراضي الفلسطينية خلال الساعات المقبلة، وتفريغ حمولتها من ناحية معبر رفح البري للجانب الفلسطيني».

وأكد على مواصلة أعضاء التحالف الوطني والمشاركين والمتطوعين تجهيز باقي الشاحنات التي من المنتظر أن تتدخل قطاع غزة خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الإجراءات تجري على قدم وساق في هذه المنطقة، وهناك عشرات الحافلات والشاحنات التي تقف أمام منفذ رفح البري.

المساعدات والمستلزمات الطبية

وأوضح مصطفى عبدالفتاح أن المساعدات والمستلزمات الطبية تبقى هي الأولى في هذا التوقيت نظرا لما تشهده مستشفيات قطاع غزة من انهيار أو قرب انهيار تام نتيجة الحصار المفروض عليهم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن القوافل التي تدخل تعيد الدور مجدداً بالتوجه إلى مدينة العريش، وبعدها يتم تجهيز هذه الشاحنات، وبالتالي تقوم مجدداً بالحضور إلى المنطقة الحدودية، لذلك هناك دورة مستمرة في تفريغ القوافل، بهدف استمرارية تدفق المساعدات على مدار الساعة، بعد التنسيق لها بين الجانبين المصري والفلسطيني، وأيضا الجهات التي تقوم بالإشراف على عمليات دخول المساعدات لأهالي غزة، والتأكد من توجه هذه المساعدات إلى المستشفيات خاصة المستلزمات الطبية.