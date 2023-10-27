نجوم الفن يدعمون محمد سلام: موقفك من أحداث غزة سيذكره التاريخ

لا يزال الفنان محمد سلام يحظى بحالة كبيرة من الدعم داخل وخارج الوسط الفني، وذلك بعد اعتذاره عن المشاركة في مسرحية جديدة تحمل اسم زواج اصطناعي، من المقرر عرضها بالخارج خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تضامنًا مع أحداث غزة، التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والضحايا بسبب جرائم الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن، خلال الساعات القليلة الماضية على توجيه رسائل دعم للفنان محمد سلام بشأن موقفه أبرزهم صبري فواز، سلاف فواخرجي، حمزة العيلي، طه دسوقي.

خالد سرحان عن محمد سلام: محترم

وكتب الفنان خالد سرحان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مؤكدًا أنه يكن كل التقدير والاحترام لزميله الفنان محمد سلام، واصفًا إياه بالفنان العفوي المحترم.

موقف الفنان المصري على مر التاريخ

ودعّم الملحن هيثم نبيل، موقف الفنان محمد سلام واعتذره عن السفر والمشاركة بالمسرحية بقوله: «محمد سلام فنان مصري، وعلى مر التاريخ هتلاقي برضه الفنان المصري هو الوحيد الذي له موقفًا يذكره التاريخ من أم كلثوم إلى عبدالحليم حافظ، والشيخ إمام وسيد درويش، نور الشريف وممدوح عبدالعليم إلى آخر القائمة وياللعجب، اليوم أي موقف محترم من مصر وأهلها يوصفه العملاء بأنه مزايدات».

وكتب الفنان القدير مفيد عاشور، رسالة مقتضبة إلى محمد سلام، عبر حسابه بت فيس بوك قائلًا: «الفنان محمد سلام، سلامٌ عليك وتحية لإنسانيتك».